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Баварія виділить 100 млн євро на трансфер лідера Баєра

Олександр Булава — 9 травня 2025, 19:33
Баварія виділить 100 млн євро на трансфер лідера Баєра
Флоріан Вірц
Instagram Флоріана Вірца

Мюнхенська Баварія домовилась з півзахисником Баєра Флоріаном Вірцом про перехід влітку.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За трансфер 22-річного німця мюнхенці запропонують Баєру 100 млн євро.

Зазначається, що якщо клуби не домовляться про перехід, то Вірц готовий чекати до літа 2026 року, щоб перейти саме у Баварію. Його угода з "фармацевтами" чинна до 2027 року.

У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами.

Напередодні півзахисник Баварії Лерой Сане змінив свого агента напередодні підписання нового контракту з клубом, чим поставив під загрозу реалізацію планів "червоних".

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