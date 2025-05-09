Баварія виділить 100 млн євро на трансфер лідера Баєра

Мюнхенська Баварія домовилась з півзахисником Баєра Флоріаном Вірцом про перехід влітку.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За трансфер 22-річного німця мюнхенці запропонують Баєру 100 млн євро.

Зазначається, що якщо клуби не домовляться про перехід, то Вірц готовий чекати до літа 2026 року, щоб перейти саме у Баварію. Його угода з "фармацевтами" чинна до 2027 року.

У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами.

Напередодні півзахисник Баварії Лерой Сане змінив свого агента напередодні підписання нового контракту з клубом, чим поставив під загрозу реалізацію планів "червоних".