Манчестер Юнайтед запропонує новий контракт 39-річному ветерану
Том Гітон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед хоче зберегти 39-річного голкіпера Тома Гітона.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Чинна угода гравця завершується цього літа. Керівництво клубу вже розпочало переговори з воротарем – йому запропонують угоду до червня 2026 року.
Ініціатором збереження гравця у команді виступив тренерський штаб Рубена Аморіма, який задоволений його допомогою молодим футболістам.
Нагадаємо, Гітон перебував у структурі Юнайтед з 2002 по 2010-й рік. Також пограв у Кардіффі, Брістолі, Бернлі та Астон Віллі. Влітку 2021-го повернувся у МЮ. У поточному сезоні він не зіграв у жодному поєдинку.
Напередодні Манчестер Юнайтед розгромив Атлетик на шляху у фінал Ліги Європи.