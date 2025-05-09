Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед запропонує новий контракт 39-річному ветерану

Олександр Булава — 9 травня 2025, 19:11
Манчестер Юнайтед запропонує новий контракт 39-річному ветерану
Том Гітон
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед хоче зберегти 39-річного голкіпера Тома Гітона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода гравця завершується цього літа. Керівництво клубу вже розпочало переговори з воротарем – йому запропонують угоду до червня 2026 року.

Ініціатором збереження гравця у команді виступив тренерський штаб Рубена Аморіма, який задоволений його допомогою молодим футболістам.

Нагадаємо, Гітон перебував у структурі Юнайтед з 2002 по 2010-й рік. Також пограв у Кардіффі, Брістолі, Бернлі та Астон Віллі. Влітку 2021-го повернувся у МЮ. У поточному сезоні він не зіграв у жодному поєдинку.

Напередодні Манчестер Юнайтед розгромив Атлетик на шляху у фінал Ліги Європи.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Хітон

Хітон

Манчестер Юнайтед влітку може покинути десять футболістів
Одразу два гравці Манчестер Юнайтед завершать кар'єру після сезону-2024/25
Манчестер Юнайтед підпише 35-річного воротаря Астон Вілли

Останні новини