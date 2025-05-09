Манчестер Юнайтед запропонує новий контракт 39-річному ветерану

Манчестер Юнайтед хоче зберегти 39-річного голкіпера Тома Гітона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода гравця завершується цього літа. Керівництво клубу вже розпочало переговори з воротарем – йому запропонують угоду до червня 2026 року.

Ініціатором збереження гравця у команді виступив тренерський штаб Рубена Аморіма, який задоволений його допомогою молодим футболістам.

🚨 Manchester United have now decided to open talks with Tom Heaton over new deal for one more season.



Concrete discussions to follow for Heaton to stay as third GK until June 2026.



The coaching staff pushed for this decision as delighted also with his help to young players. pic.twitter.com/c7RwQYj2Pz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2025

Нагадаємо, Гітон перебував у структурі Юнайтед з 2002 по 2010-й рік. Також пограв у Кардіффі, Брістолі, Бернлі та Астон Віллі. Влітку 2021-го повернувся у МЮ. У поточному сезоні він не зіграв у жодному поєдинку.

Напередодні Манчестер Юнайтед розгромив Атлетик на шляху у фінал Ліги Європи.