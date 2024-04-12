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07.04.2024 07:40 992

Каррі оновив історичний рекорд НБА

Сьогодні 16:25 117 0
Каррі оновив історичний рекорд НБА
#рекорд НБА, #Стефен Каррі

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі оновив історичний рекорд НБА в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Портленд Трейл Блейзерс (100:92).

Легендарний баскетболіст перевищив позначку в 350 точних триочкових за сезон втретє за кар’єру, що стало покращенням рекорду НБА. Лише Джеймс Харден забивав таку кількість дальних кидків, але робив це один раз.

Каррі загалом реалізував 4358 триочкових кидків за професійну кар’єру, включаючи плей-офф та регулярні чемпіонати НБА. Відрив від найближчого переслідувача Рея Аллена (3358) складає рівно 1000 триочкових влучань.

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