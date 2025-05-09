Туран незабаром підпише контракт із Шахтарем – журналіст

Донецький Шахтар близький до підписання контракту з головним тренером Еюпспора Ардою Тураном.

Про це повідомляє Ертан Сузгун.

Турецький фахівець незабаром підпише угоду з українським клубом.

Зазначається, що український півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко вже розповів Турану про особливості тактичної побудови "гірників" та стосунки із гравцями.

Зазначимо, що ексфутболіст Барселони очолює Еюпспор з квітня 2023 року і наразі клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 33 турів – 50 очок та відставання від третього місця на сім залікових балів.

Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. В якості гравця Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Напередодні Шахтар у меншості зіграв внічию із Зорею та продовжує посідати третє місце у чемпіонаті України.