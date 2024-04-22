НБА оголосила претендентів на індивідуальні нагороди сезону-2023/24

Джерело - Чемпіон.
Національна баскетбольна асоціація (НБА) назвала претендентів на індивідуальні нагороди за підсумками сезону-2023/24.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Найцінніший гравець (MVP): Нікола Йокич (Денвер), Лука Дончич (Даллас), Шай Гілджес-Александер (Оклахома)
The 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player finalists pic.twitter.com/N71bEg4Q5V— NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2024
Найкращий тренер року: Марк Дейно (Оклахома), Кріс Фінч (Міннесота), Джамал Мозлі (Орландо)
The 2023-24 NBA Coach of the Year finalists pic.twitter.com/cFqVqAkiLa— NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2024
Найкращий гравець захисного плану: Бем Адебайо (Маямі), Руді Гобер (Міннесота), Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо)
Найкращий новачок року: Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо), Брендон Міллер (Шарлотт), Чет Голмгрен (Оклахома)
The 2023-24 Kia NBA Rookie of the Year finalists pic.twitter.com/6uKYJjnqCE— NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2024
Найкращий шостий гравець: Малік Монк (Сакраменто), Боббі Портіс (Мілвокі), Наз Рід (Міннесота)
Найбільший прогрес сезону: Тайріз Максі (Філадельфія), Альперен Шенгюн (Г’юстон), Кобі Вайт (Чикаго)
Найкращий гравець у клатчі: Стефен Каррі (Ворріорз), Демар Дерозан (Чикаго), Шай Гілджес-Александер (Оклахома).
The 2023-24 Kia NBA Clutch Player of the Year finalists pic.twitter.com/pY6aRoZrih— NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2024
Напередодні Бостон без Святослава Михайлюка розібрався з Маямі, Оклахома перемогла Нью-Орлеан.