Головне
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Сьогодні 13:07 1055
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 1004
Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024
Сьогодні 16:51 165
Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 15:59 454
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 2107
118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.
Сьогодні 12:36 219
204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту
Сьогодні 11:52 246
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 10:46 399388 13
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:04 17716 1
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
Вчора 21:29 602
Прямі трансляції

НБА оголосила претендентів на індивідуальні нагороди сезону-2023/24

Сьогодні 16:34 145 0
НБА оголосила претендентів на індивідуальні нагороди сезону-2023/24
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна асоціація (НБА) назвала претендентів на індивідуальні нагороди за підсумками сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найцінніший гравець (MVP): Нікола Йокич (Денвер), Лука Дончич (Даллас), Шай Гілджес-Александер (Оклахома)

Найкращий тренер року: Марк Дейно (Оклахома), Кріс Фінч (Міннесота), Джамал Мозлі (Орландо)

Найкращий гравець захисного плану: Бем Адебайо (Маямі), Руді Гобер (Міннесота), Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо)

Найкращий новачок року: Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо), Брендон Міллер (Шарлотт), Чет Голмгрен (Оклахома)

Найкращий шостий гравець: Малік Монк (Сакраменто), Боббі Портіс (Мілвокі), Наз Рід (Міннесота)

Найбільший прогрес сезону: Тайріз Максі (Філадельфія), Альперен Шенгюн (Г’юстон), Кобі Вайт (Чикаго)

Найкращий гравець у клатчі: Стефен Каррі (Ворріорз), Демар Дерозан (Чикаго), Шай Гілджес-Александер (Оклахома).

Напередодні Бостон без Святослава Михайлюка розібрався з Маямі, Оклахома перемогла Нью-Орлеан.

Коментарі ()
Популярне зараз
17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 8733
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 399388 13
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ 8521
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ 2107
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99811
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 17716 1
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26264
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30313
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108918
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360383
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57989 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7003 2