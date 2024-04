НБА оголосила претендентів на індивідуальні нагороди сезону-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна асоціація (НБА) назвала претендентів на індивідуальні нагороди за підсумками сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найцінніший гравець (MVP): Нікола Йокич (Денвер), Лука Дончич (Даллас), Шай Гілджес-Александер (Оклахома)

Найкращий тренер року: Марк Дейно (Оклахома), Кріс Фінч (Міннесота), Джамал Мозлі (Орландо)

Найкращий гравець захисного плану: Бем Адебайо (Маямі), Руді Гобер (Міннесота), Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо)

Найкращий новачок року: Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо), Брендон Міллер (Шарлотт), Чет Голмгрен (Оклахома)

Найкращий шостий гравець: Малік Монк (Сакраменто), Боббі Портіс (Мілвокі), Наз Рід (Міннесота)

Найбільший прогрес сезону: Тайріз Максі (Філадельфія), Альперен Шенгюн (Г’юстон), Кобі Вайт (Чикаго)

Найкращий гравець у клатчі: Стефен Каррі (Ворріорз), Демар Дерозан (Чикаго), Шай Гілджес-Александер (Оклахома).

Напередодні Бостон без Святослава Михайлюка розібрався з Маямі, Оклахома перемогла Нью-Орлеан.