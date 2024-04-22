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Бостон без Михайлюка розібрався з Маямі, Оклахома перемогла Нью-Орлеан: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 07:35 87 0
Бостон без Михайлюка розібрався з Маямі, Оклахома перемогла Нью-Орлеан: результати матчів плей-оф НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

21-22 квітня відбулися ще чотири матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА). 

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка почав серію з упевненої перемоги над Маямі. Втім, український баскетболіст на майданчику не з’явився. 

НБА — Перший раунд плей-оф
21-22 квітня
Бостон — Маямі 114:94 (26:21, 34:24, 31:14, 23:35)
Рахунок серії  — 1:0

Наступний матч відбудеться 25 квітня в Бостоні. 

Кліпперс — Даллас 109:97 (34:22, 22:8, 31:34, 22:33)
Рахунок серії — 1:0

Наступний матч відбудеться 24 квітня в Лос-Анджелесі. 

Мілвокі  Індіана 109:94 (30:21, 39:21, 14:29, 26:23)
Рахунок серії  — 1:0

Наступний матч відбудеться 24 квітня в Мілвокі. 

Оклахома — Нью-Орлеан 94:92 (17:17, 26:26, 31:25, 20:24)
Рахунок серії  — 1:0

Наступний матч відбудеться 25 квітня в Оклахомі. 

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