Бостон без Михайлюка розібрався з Маямі, Оклахома перемогла Нью-Орлеан: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

21-22 квітня відбулися ще чотири матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка почав серію з упевненої перемоги над Маямі. Втім, український баскетболіст на майданчику не з’явився.

НБА — Перший раунд плей-оф

21-22 квітня

Бостон — Маямі 114:94 (26:21, 34:24, 31:14, 23:35)

Рахунок серії — 1:0

Наступний матч відбудеться 25 квітня в Бостоні.

Кліпперс — Даллас 109:97 (34:22, 22:8, 31:34, 22:33)

Рахунок серії — 1:0

Наступний матч відбудеться 24 квітня в Лос-Анджелесі.

Мілвокі — Індіана 109:94 (30:21, 39:21, 14:29, 26:23)

Рахунок серії — 1:0

Наступний матч відбудеться 24 квітня в Мілвокі.

Оклахома — Нью-Орлеан 94:92 (17:17, 26:26, 31:25, 20:24)

Рахунок серії — 1:0

Наступний матч відбудеться 25 квітня в Оклахомі.