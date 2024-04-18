Збірна США офіційно оголосила склад на Олімпіаду-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна США з баскетболу оголосила весь склад на Олімпійські ігри-2024, який пройдуть у Парижі (Франція).
Про це повідомляє USA Basketball.
Останнє місце у заявці забрав форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард.
Склад олімпійської команди США
- Леброн Джеймс
- Стефен Каррі
- Кевін Дюрент
- Джоел Ембіід
- Ентоні Девіс
- Девін Букер
- Ентоні Едвардс
- Джейсон Тейтум
- Дрю Холідей
- Бем Адебайо
- Тайріз Халібертон
- Кавай Леонард
The Stars Align in the City of Light.— USA Basketball (@usabasketball) April 17, 2024
🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/RV1tIGoxXa
Зазначимо, що лідер Голден Стейт Каррі вперше виступить на Іграх. Каліфорнійський клуб також буде представлено головним тренером Стівом Керром. У збірній відбудеться їхнє возз'єднання з колишнім форвардом Уорріорз Дюрентом.
Джеймс візьме участь у четвертих для себе ОІ. У його колекції вже є бронзова нагорода Олімпіади-2004 та золоті медалі 2008 та 2012 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генменеджер американців Грант Хілл залишить одне місце у ростері вільним до липневого тренувального табору та контрольних матчів у Лас-Вегасі.
Нещодавно Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу