Збірна США офіційно оголосила склад на Олімпіаду-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна США з баскетболу оголосила весь склад на Олімпійські ігри-2024, який пройдуть у Парижі (Франція).

Про це повідомляє USA Basketball.

Останнє місце у заявці забрав форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард.

Склад олімпійської команди США

Леброн Джеймс

Стефен Каррі

Кевін Дюрент

Джоел Ембіід

Ентоні Девіс

Девін Букер

Ентоні Едвардс

Джейсон Тейтум

Дрю Холідей

Бем Адебайо

Тайріз Халібертон

Кавай Леонард

The Stars Align in the City of Light.



🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/RV1tIGoxXa — USA Basketball (@usabasketball) April 17, 2024

Зазначимо, що лідер Голден Стейт Каррі вперше виступить на Іграх. Каліфорнійський клуб також буде представлено головним тренером Стівом Керром. У збірній відбудеться їхнє возз'єднання з колишнім форвардом Уорріорз Дюрентом.

Джеймс візьме участь у четвертих для себе ОІ. У його колекції вже є бронзова нагорода Олімпіади-2004 та золоті медалі 2008 та 2012 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генменеджер американців Грант Хілл залишить одне місце у ростері вільним до липневого тренувального табору та контрольних матчів у Лас-Вегасі.

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