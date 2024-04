Збірна США офіційно оголосила склад на Олімпіаду-2024

Збірна США з баскетболу оголосила весь склад на Олімпійські ігри-2024, який пройдуть у Парижі (Франція).

Про це повідомляє USA Basketball.

Останнє місце у заявці забрав форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард.

The Stars Align in the City of Light.



