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Чемпіон світу відзначив шикарний виступ Трубіна у матчі з Ешторілом

Богдан Войченко — 4 травня 2025, 11:12
Чемпіон світу відзначив шикарний виступ Трубіна у матчі з Ешторілом
Анатолій Трубін
Instagram

Капітан Бенфіки Ніколас Отаменді відзначив у соцмережах виступ одноклубника Анатолія Трубіна у матчі проти Ешторіла.

Чемпіон світу у складі Аргентини зробив відповідний допис у соцмережах.

Отаменді опублікував в Інстаграмі спільне фото з українським голкіпером, поставивши емодзі рукавички та салютуючого обличчя.

Нагадаємо, Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Ешторілом (2:1) у межах 32 туру Прімейра-ліги.

Трубін у цьому поєдинку став одним з героїв, відбивши 11-метровий удар. За свій перформанс українець отримав високу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.

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