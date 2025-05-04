Чемпіон світу відзначив шикарний виступ Трубіна у матчі з Ешторілом

Капітан Бенфіки Ніколас Отаменді відзначив у соцмережах виступ одноклубника Анатолія Трубіна у матчі проти Ешторіла.

Чемпіон світу у складі Аргентини зробив відповідний допис у соцмережах.

Отаменді опублікував в Інстаграмі спільне фото з українським голкіпером, поставивши емодзі рукавички та салютуючого обличчя.

Нагадаємо, Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Ешторілом (2:1) у межах 32 туру Прімейра-ліги.

Трубін у цьому поєдинку став одним з героїв, відбивши 11-метровий удар. За свій перформанс українець отримав високу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.