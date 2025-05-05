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Чемпіон Бокс

Забив аперкотами: Еспіноза нокаутом захистив титул WBO

Руслан Травкін — 5 травня 2025, 10:05
Забив аперкотами: Еспіноза нокаутом захистив титул WBO
Рафаель Еспіноза (праворуч)
Getty images

Чемпіон світу за версією World Boxing Organization у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) мексиканець Рафаель Еспіноза (27-0, 23 КО) захистив свій титул у поєдинку проти американця Едварда Васкеса (17-3, 4 КО).

Бій завершився нокаутом у 7 раунді.

Варгас намагався нав'язати ближній бій. Виходило це лише 2 раунди.

Рафаель у кожному наступному додавав, змінював стійку і активно пресингував. У сьомому раунді після кількох аперкотів Едвард "впав" на канати, а потім чемпіон просто почав добивати. Рефері вирішив зупинити бій.

Бокс – бій за титул чемпіона світу (до 57,2 кг) за версією WBO

Рафаель Еспіноза (Мексика) – Едвард Васкес (США) KO7 (12)

Нагадаємо, в головному бою карду Наоя Іноуе після нокдауну зумів нокаутувати Рамона Кадренаса. "Чемпіон" підготував огляд бою Іноуе – Карденас

Бокс нокаут Рафаель Еспіноза

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