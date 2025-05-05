Забив аперкотами: Еспіноза нокаутом захистив титул WBO

Чемпіон світу за версією World Boxing Organization у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) мексиканець Рафаель Еспіноза (27-0, 23 КО) захистив свій титул у поєдинку проти американця Едварда Васкеса (17-3, 4 КО).

Бій завершився нокаутом у 7 раунді.

Варгас намагався нав'язати ближній бій. Виходило це лише 2 раунди.

Рафаель у кожному наступному додавав, змінював стійку і активно пресингував. У сьомому раунді після кількох аперкотів Едвард "впав" на канати, а потім чемпіон просто почав добивати. Рефері вирішив зупинити бій.

Бокс – бій за титул чемпіона світу (до 57,2 кг) за версією WBO

Рафаель Еспіноза (Мексика) – Едвард Васкес (США) KO7 (12)

A SUPERSTAR IN THE MAKING 🇲🇽🌟



Rafael Espinoza just shined when the lights were bright! pic.twitter.com/j4FBAm0P2M — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Нагадаємо, в головному бою карду Наоя Іноуе після нокдауну зумів нокаутувати Рамона Кадренаса. "Чемпіон" підготував огляд бою Іноуе – Карденас.