Автор переможного дубля у фіналі Кубку Англії: помер легендарний гравець Астон Вілли

У 91-річному віці помер Пітер МакПарланд. Колишній лідер Астон Вілли та збірної Північної Ірландії.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Пітер приєднався до "вілланів" у 1952 році і виступав за бірмінгемський клуб 10 років. За цей час у чемпіонаті Англії хавбек відіграв 293 поєдинки і забив 98 голів.

Астон Вілла з ним у складі виграла Кубок Англії (1956/57) і Кубок Ліги (1960/61). Особливо пам'ятним видався фінал національного Кубку. Астон Вілла здолала Манчестер Юнайтед (2:1), а Пітер оформив дубль.

Потім МакПарланд грав за Вулвергемптон, Плімут, Пітерборо, Гленторан, а також за Торонто та Атланту в Північній Америці. За збірну Північної Ірландії відзначився 10 разів за 34 гри.

Нагадаємо, не стало легендарного іспанського баскетболіста Рафаеля Рульяна.