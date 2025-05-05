Пілоти Формули-1 повернулися в дитинство, сівши за кермо LEGO-болідів
Пілоти Формули-1 взяли участь у найбільш незвичному за останній час параді пілотів, проїхавшись на болідах, які повністю зроблені з конструктора LEGO.
Кожна команда мала власну машину з двома місцями для пілотів. Гонщики проїхали трасу протяжністю 5,4 кілометра на болідах, максимальна швидкість яких складала 20 кілометрів на годину.
Як зазначає пресслужба Ф-1 автомобілі були створені командою з 26 дизайнерів, інженерів та майстрів складання LEGO, які працювали понад 22 000 годин на заводі LEGO Group у Кладно, що знаходиться в Чехії.
Масштаб LEGO-болідів майже 1:1 до актуальних машин Формули-1. Кожна конструкція виготовлена з майже 400 000 деталей LEGO та важить 1000 кг.
Після Гран-прі Маямі всі 10 LEGO-машин Формули-1 вирушають у глобальне турне, у межах якого вони з'являться на майбутніх етапах.