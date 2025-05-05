Пілоти Формули-1 повернулися в дитинство, сівши за кермо LEGO-болідів

Пілоти Формули-1 взяли участь у найбільш незвичному за останній час параді пілотів, проїхавшись на болідах, які повністю зроблені з конструктора LEGO.

Кожна команда мала власну машину з двома місцями для пілотів. Гонщики проїхали трасу протяжністю 5,4 кілометра на болідах, максимальна швидкість яких складала 20 кілометрів на годину.

Joining drone cam as the drivers bring their LEGO cars home 🎥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/CHUqJcBoU1 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Як зазначає пресслужба Ф-1 автомобілі були створені командою з 26 дизайнерів, інженерів та майстрів складання LEGO, які працювали понад 22 000 годин на заводі LEGO Group у Кладно, що знаходиться в Чехії.

Contact between McLaren and Alpine... and the LEGO bricks go flying! 💥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/V5wFZ9bOpw — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Масштаб LEGO-болідів майже 1:1 до актуальних машин Формули-1. Кожна конструкція виготовлена з майже 400 000 деталей LEGO та важить 1000 кг.

The LEGO McLaren cuts across everybody at Turn 1 but Ferrari come out in front 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/AJoINnAQFW — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Після Гран-прі Маямі всі 10 LEGO-машин Формули-1 вирушають у глобальне турне, у межах якого вони з'являться на майбутніх етапах.