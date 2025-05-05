Тренер Епіцентра розповів, де клуб планує проводити домашні матчі в УПЛ

Головний тренер першолігового Епіцентра Сергій Нагорняк розповів, що наразі в клубі немає рішення щодо домашнього стадіону на матчі Української Прем'єр-ліги. Він також повідомив, що потрібно модернізувати на арені в Кам’янці-Подільському.

Його слова передає Український футбол.

" Остаточно по цьому питанню, де ми будемо грати домашні матчі в наступному сезоні, ясності нині немає. Так, я повторюсь, Епіцентр зробить все від клубу залежне, щоб поєдинки УПЛ проходили у Кам’янці-Подільському.

Що саме потрібно модернізувати, чесно, я точно не знаю. Наскільки мені відомо, на стадіоні мають зробити все, щоб він відповідав нормам регламенту. Головна проблема на сьогодні з освітленням ", – сказав Нагорняк.

Зазначимо, що стадіон клубу також не відповідає вимогам УПЛ за кількістю місць для глядачів. Він вміщує близько 2500 людей, тоді як мінімум потрібно мати арену на 4500.

Нагадаємо, для клубу з Кам'янець-Подільського – це перший вихід в Українську Прем'єр-лігу. Клуб оформив його достроково, здолавши ФК ЮКСА у межах 5 туру Групи підвищення у класі.