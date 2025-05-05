Дев'ятиразова олімпійська чемпіонка побила власний світовий рекорд на 800 м вільним стилем

Американська плавчиха Кеті Ледекі встановила новий рекорд на дистанції 800 м вільним стилем. Вона показала час 8 хвилин і 4,12 секунди.

Про це повідомляє USASwimming.

Сталося це на змаганнях Pro Swim Series у Форт-Лодердейлі (США). 28-річна Ледекі оновила свій рекорд на 0,67 секунди.

Кар'єра Кейтлін Женев'єв Ледекі видатна на нагороди. Вона здобула 9 золотих медалей на останніх чотирьох Олімпійських іграх. Також на її рахунку 4 срібні та 1 бронзова медаль.

Fort Lauderdale crowd showed out for Katie Ledecky’s 800 freestyle world record 🙌#TYRProSeries pic.twitter.com/78NT6wmmzN — USA Swimming (@USASwimming) May 3, 2025

KATIE. FREAKING. LEDECKY.



She just went 8:04.12 to BREAK HER OWN WORLD RECORD from the 2016 Rio Olympics in the 800-meter freestyle!#TYRProSeries pic.twitter.com/3goB3bctSF — USA Swimming (@USASwimming) May 3, 2025

На чемпіонатах світу в різних дисциплінах американка 21 раз ставала переможцем.

Нагадаємо, на цьому ж турнірі Гретхен Волш двічі за один день встановила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.