Дев'ятиразова олімпійська чемпіонка побила власний світовий рекорд на 800 м вільним стилем
Кеті Ледекі
x.com/usaswimming
Американська плавчиха Кеті Ледекі встановила новий рекорд на дистанції 800 м вільним стилем. Вона показала час 8 хвилин і 4,12 секунди.
Про це повідомляє USASwimming.
Сталося це на змаганнях Pro Swim Series у Форт-Лодердейлі (США). 28-річна Ледекі оновила свій рекорд на 0,67 секунди.
Кар'єра Кейтлін Женев'єв Ледекі видатна на нагороди. Вона здобула 9 золотих медалей на останніх чотирьох Олімпійських іграх. Також на її рахунку 4 срібні та 1 бронзова медаль.
На чемпіонатах світу в різних дисциплінах американка 21 раз ставала переможцем.
Нагадаємо, на цьому ж турнірі Гретхен Волш двічі за один день встановила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.