Головне
Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт
Сьогодні 00:53 2835
Лапін проведе поєдинок в андеркарді Усик - Ф'юрі
Сьогодні 10:21 57
Судзука прийме четвертий етап Формули-1: розклад Гран-прі Японії
Сьогодні 08:34 143
Сіренко нокаутом переміг Гейла
Сьогодні 07:19 335
Ястремська відпустила перемогу на старті турніру в Чарльстоні
Сьогодні 02:39 418
Спортинг вибив Бенфіку Трубіна з півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 00:49 477
Рекорди Довбика та втрати збірної України: як там наші зіграли
Вчора 20:00 1166
Як шотландський хокейний клуб допомагає українцям
Вчора 17:18 464
Визначено символічну збірну сезону жіночої Суперліги
Вчора 16:11 229
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Вчора 13:18 991
Прямі трансляції

Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу

Сьогодні 10:27 44 0
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс після переможної гри з Торонто Репторс (128:111) став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу.

Джеймс набрав 23 очки і 9 передач в поєдинку, чим довів кількість набраних очок за кар’єру у всіх лігах і турнірах до позначки 49 738. Це дозволило побити історичний рекорд, випередивши легендарного бразильця Оскара Шмідта (49 737 очок).

Нагадаємо, що нещодавно Джеймс повторив досягнення легендарного Майкла Джордана.

Коментарі ()
Популярне зараз
Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера 11212 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22803
Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком 7388 4
NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 3408
Евертон Миколенка зіграв унічию з Ньюкаслом, Борнмут Забарного переміг Кристал Пелес: результати матчів АПЛ Евертон Миколенка зіграв унічию з Ньюкаслом, Борнмут Забарного переміг Кристал Пелес: результати матчів АПЛ 3368
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 21780
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50881
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47990 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22803
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339156 9
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6592 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70405