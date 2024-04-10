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06.04.2024 12:08 1165

Українець у топ-10 НБА за рейтингом гри у захисті

Сьогодні 11:37 81 0
Українець у топ-10 НБА за рейтингом гри у захисті
#NBA, #Олексій Лень

Джерело - Тribuna.

Український центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень входить у топ-10 гравців НБА за рейтингом гри у захисті.

Він посідає 7-му сходинку за цим показником — 106,7.

Про що інформує Тribuna.

Баскетболіст має середній відсоток блокування 4,2, а також різницю "плюс-мінус" — +133.

За останнім показником він третій серед гравців Кінгз у поточному сезоні.

Нагадаємо, Сакраменто з Ленем у складі програли Оклахомі.

Одноклубник іншого українця Святослава Михайлюка названий НБА кращим гравцем минулого тижня.

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