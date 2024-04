Українець у топ-10 НБА за рейтингом гри у захисті

Український центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень входить у топ-10 гравців НБА за рейтингом гри у захисті.

Він посідає 7-му сходинку за цим показником — 106,7.

Про що інформує Тribuna.

Баскетболіст має середній відсоток блокування 4,2, а також різницю "плюс-мінус" — +133.

За останнім показником він третій серед гравців Кінгз у поточному сезоні.

A-Len has been making every second count when he's on the floor 💪 pic.twitter.com/XlqqGySRzP