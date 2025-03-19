Тренер Дюбуа відреагував на потенційний бій Усик – Паркер

Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз визнав, що він нічого не зможе зробити, якщо Олександр Усик (23-0, 14 КО) та Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) домовляться провести бій.

Про це він сказав у коментарі для Sky Sports.

"Хто я такий, щоб заявляти, що Паркер не заслуговує на цей бій? Джозеф – класний хлопчина і чудовий боєць. Просто у кожного своя думка. Я просто говорю про те, що Даніель готовий до бою з Усиком. Говорю про те, що він, як чемпіон світу, готовий до будь-якого опонента. Команда Усика теж хоче цього бою. У нас є цілі. Бій з Усиком – один із них. Більше не скажу нічого, оскільки вибір опонента – це не моя сфера діяльності", – заявив Чарльз.

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. В одному з раундів Олександр взяв тайм-аут, адже Даніель влучив йому в пах. Бій завершився перемогою українця нокаутом у 9 раунді.

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Після бою Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.