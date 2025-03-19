Раділи навіть суперники: 15-річний новозеландець побив рекорд Інгебрігтсена

15-річний новозеландець Сем Рут став наймолодшою ​​людиною, яка пробігла милю (1 600 метрів) менш ніж за чотири хвилини. Йому вдалося фінішувати з результатом 3 хвилини 58,35 секунди

Про це повідомляє Athletics New Zealand.

Попереднім рекордсменом був Якоб Інгебрігтсен. У 2017 році норвежець подолав дистанцію за 3:58,07 хв, але йому на той момент було 16 років і 250 днів. Рут своє 16-річчя відсвяткує в квітні.

У 2023 році австралієць Кемерон Майерс пробіг одну милю за 3:55,44 хв. Тоді йому також було 16 років, але він був трохи старше, ніж тоді, коли Інгебрігтсен подолав позначку чотирьох хвилин.

Нагадаємо, на змаганнях золотої серії Світового легкоатлетичного туру в приміщенні, що відбулися в французькому місті Льєвен, Якоб став світовим рекордсменом, пробігши одну милю за 3:45.14 хв. Він більше ніж на секунду випередив час Яреда Нугусе (3:46.63 хв).

Зазначимо, що Інгебрігтсен є Олімпійським чемпіоном Токіо-2020 на дистанції 1500 метрів, однак на Олімпіаді в Парижі він зумів фінішувати лише четвертим.

Окрім того, 24-річний легкоатлет є багаторазовим чемпіоном Європи та чемпіоном світу з бігу на 5000 метрів.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні відбуватиметься з 21 по 23 березня в китайському місті Нанкін.