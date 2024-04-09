Одноклубник Михайлюка названий НБА кращим гравцем минулого тижня

Джерело - Чемпіон.
Кайрі Ірвінг та одноклубник українця Святослава Михайлюка — Крістапс Порзінгіс — визнані Національною баскетбольною асоціацією (НБА) гравцями минулого тижня у своїх конференціях.
Про це організація повідомила на сторінці у Х (колишній Twitter).
На рахунку латвійського центрового Бостона Крістапса Порзінгіса у середньому 19,8 очка, 10 підбирань, 3,3 передачі, 1,5 перехоплення та 3 блок-шоти при 65,9% з гри, 63,6% з-за дуги та 81,8% реалізації штрафних. Селтікс виграли всі чотири зустрічі.
Захисник Далласа Кайрі Ірвінг набирав 31,8 очка, 5,3 підбирання, 3 передачі та 1,5 перехоплення, реалізуючи 52,4% кидків з гри, 40% триочкових та 93,1% штрафних. Маверікс здобули 3 перемоги при 1 поразці.
NBA Players of the Week for Week 24.— NBA (@NBA) April 8, 2024
West: Kyrie Irving (@dallasmavs)
East: Kristaps Porzingis (@celtics) pic.twitter.com/XITjkmEgCA
Нагадаємо, напередодні Бостон переміг Портленд, а Сакраменто Леня розгромив Бруклін.