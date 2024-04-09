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Одноклубник Михайлюка названий НБА кращим гравцем минулого тижня

Сьогодні 10:39 87 0
Одноклубник Михайлюка названий НБА кращим гравцем минулого тижня
#Святослав Михайлюк, #Крістапс Порзінгіс

Джерело - Чемпіон.

Кайрі Ірвінг та одноклубник українця Святослава Михайлюка — Крістапс Порзінгіс — визнані Національною баскетбольною асоціацією (НБА) гравцями минулого тижня у своїх конференціях.

Про це організація повідомила на сторінці у Х (колишній Twitter).

На рахунку латвійського центрового Бостона Крістапса Порзінгіса у середньому 19,8 очка, 10 підбирань, 3,3 передачі, 1,5 перехоплення та 3 блок-шоти при 65,9% з гри, 63,6% з-за дуги та 81,8% реалізації штрафних. Селтікс виграли всі чотири зустрічі.

Захисник Далласа Кайрі Ірвінг набирав 31,8 очка, 5,3 підбирання, 3 передачі та 1,5 перехоплення, реалізуючи 52,4% кидків з гри, 40% триочкових та 93,1% штрафних. Маверікс здобули 3 перемоги при 1 поразці.

Нагадаємо, напередодні Бостон переміг Портленд, а Сакраменто Леня розгромив Бруклін.

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