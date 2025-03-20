Арсенал збирається підписати новий контракт з одним із лідерів команди

Арсенал збирається почати перемовини з вінгером Букайо Сака щодо продовження контракту.

Про це інформує BBC.

Чинна угода 23-річного англійця розрахована до 30 червня 2027-го, і лондонці хочуть уникнути будь-якої невизначеності щодо його майбутнього.

Зазначається, що до підписання цього контракту інтерес до Букайо виявляв Манчестер Сіті, і Арсенал впевнений, що на гравця з'являться і інші кандидати.

Тепер "каноніри" сподіваються, що участь у Лізі чемпіонів та статус команди, яка може боротись за титул АПЛ, переконає Сака продовжити контракт. Попри це, наразі гравець зосереджується на поверненні у форму після операції на підколінному сухожиллі.

У поточному сезоні Сака забив 9 голів та віддав 13 асистів в 24 матчах на клубному рівні.

Раніше стало відомо, що Арсенал зацікавився півзахисником Ньюкасла Бруно Гімараесом, який є одним з лідерів "сорок" сезоні-2024/25.