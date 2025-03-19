Суспільне не транслюватиме: де безплатно дивитися матчі Україна – Бельгія в Лізі націй

Починаючи з березня відбудуться зміна транслятора матчів збірної України з футболу. Тепер поєдинки національної команди будуть доступні лише на платформі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO СПОРТ, який мовить в етері Т2 і кабельних мережах.

Про це повідомила пресслужба МЕГОГО.

Раніше транслятором також було Суспільне. Трансляція поширювалася на місцевих каналах Суспільного.

Найближчі матчі збірна України проведе проти Бельгії в межах плейоф Ліги націй УЄФА.

Переглянути матч на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події. Також на медіасервісі можна буде подивитися матч з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Матч-відповідь між збірними Бельгії та України відбудеться 23-го березня в Генку. Початок – о 21:45. Переможець протистояння отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй УЄФА. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Зазначимо, що безплатний загальнонаціональний телеканал "MEGOGO СПОРТ" розпочав мовлення торік 29-го серпня. Він доступний в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2 і кабельних мережах.

Нагадаємо, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Бельгія.