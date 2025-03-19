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Визначився стадіон, який прийме фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/27

Олексій Мурзак — 19 березня 2025, 22:59
Визначився стадіон, який прийме фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/27
Ріяд Ейр Метрополітано
Getty Images

Стадіон "Ріяд Ейр Метрополітано" у Мадриді прийме фінал Ліги чемпіонів 2027 року.

Про це повідомляє Marca.

Домашня арена Атлетико раніше приймала завершальний матч головного єврокубку у 2019 році. У тому матчі Ліверпуль здобув перемогу над Тоттенгемом – 2:0.

При цьому "Метрополітано" не ввійде до господарів чемпіонату світу-2030. Мадридці готові поступитися своїм місцем Валенсії з проектом "Нової Местальї" на мундіалі.

Як відомо, Фінал Ліги чемпіонів-2024/25 пройде на "Альянц-Арені" у Мюнхені. Завершальна гра турніру відбудеться 31 травня.

Раніше повідомлялося, що нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн залишить клуб наприкінці сезону-2024/25.

Ліга чемпіонів Атлетико Мадрид

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