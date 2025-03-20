Аморім визначить майбутнє Санчо у Манчестер Юнайтед

Керівництво Манчестер Юнайтед дозволило головному тренеру Рубену Аморіму вирішити майбутнє вінгера Джейдона Санчо, який наразі виступає в оренді у Челсі.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст виступає у складі "синіх" на правах оренди, а контракт містить в собі пункт про обов'язковий викуп. Втім, Челсі може сплатити певну суму "манкуніанцям" та позбавитись англійця.

У цій ситуації, Санчо повернеться до Манчестера, і рішення щодо його майбутнього в клубі прийматиме Аморім.

У сезоні-2024/25 Джейдон зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше стало відомо, що капітан МЮ Бруно Фернандеш повторив досягнення Вейна Руні, Девіда Бекхема та інших легенд клубу.