Колос підписав вихованця Шахтаря

Клуб Колос представ центрального нападника Олексія Сидорова в якості гравця команди.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Він вже встиг дебютувати у матчі ЛНЗ – Колос, Сидоров був орендований у Металіста 1925 до кінця поточного сезону.

Олексій – вихованець академії донецького Шахтаря, грав за юніорські команди: маріупольську Азовсталь-2, донецький Шахтар, харківський Металіст та запорізький Металург.

На професійному рівні виступав за запорізький Металург. За юнацьку команду провів 24 матчі, в яких забив 15 м'ячів. За основний склад зіграв у 74 матчах та відзначився 30 голами.

Влітку 2023 року підписав контракт з клубом Металіст 1925, за який зіграв 41 матч – забив 4 голи та зробив 4 гольові передачі.

Раніше Колос підписав контракт з колишнім захисником Карпат Тимофієм Сухарем.