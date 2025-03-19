Це було правильне рішення: тренер Дюбуа – про скасування бою з Паркером

Тренер володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявив, що британець прийняв правильне рішення знятися з поєдинку з Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

Про це він сказав у коментарі для Sky Sports.

Дюбуа знявся за два дні до бою проти Джозефа Паркера. У 27-річного британського боксера виявили вірусну інфекцію.

"За рекомендацією лікарів ми вирішили не ставити нашого бійця в таку ситуацію. Ми вчинили правильно. Щоранку, коли прокидаюся, я знаю, що ми вчинили правильно. Іноді доводиться рятувати бійців від них самих. Даніель хотів битися. Вони – гладіатори. Вони хочуть битися. Я не думаю, що в чемпіонському бою ризикувати тим, що якщо ти не нокаутуєш Паркера в першій половині поєдинку, то хто може гарантувати, що через хворобу стан не погіршиться? Він не повинен був битися, і ми цього не зробили, я радий цьому. Мене злять деякі коментарі людей. Я завжди повторюю: ми не займаємося мачо-бізнесом, ми займаємося розумним бізнесом", – розповів Чарльз.

Також тренер нагадав, що за цей бій Дюбуа міг заробити найбільший гонорар у карєрі.

"Нам потрібно було вчинити розумно. Я також нагадую всім, що це був найбільший гонорар у професійній карʼєрі Дюбуа. Найбільший у його карʼєрі. Три з половиною місяці надзвичайно важкої роботи та грошей, яких коштує організувати табір такого масштабу. Потім ми поїхали аж до Ер-Ріяда, за 48 годин до того, як він мав поєдинок, у нього з’явилися ознаки хвороби. Це коштувало йому грошей. Провести три з половиною місяці табору на такому рівні – це коштує великих грошей. Тож він усе це втратив. Вся команда, ми розбиті", – розповів Чарльз.

Напередодні повідомлялося, що Паркер висловив сумніви щодо раптової хвороби Дюбуа.