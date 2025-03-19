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Плотницький повернеться до збірної України з волейболу

Олег Дідух — 19 березня 2025, 15:18
Плотницький повернеться до збірної України з волейболу
Олег Плотницький
Sir Safety Perugia

Олег Плотницький, Василь Тупчій, Віталій Щитков, Ілля Ковальов та Тимофій Полуян у 2025 році повернеться в збірну України. Цю інформацію підтвердив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

Очільник ФВУ в інтерв’ю Sport.ua заявив, що всі названі вище волейболісти підтвердили свій приїзд до збірної.

"Всі, зокрема Олег Плотницький, який, правда, хоче почути відповіді на певні робочі питання. Він та інші волейболісти отримає їх перед початком зборів", – заявив Мельник.

Нагадаємо, у травні 2024 року Плотницький і ще ряд гравців відмовилися грати за збірну України через травми та бажання відпочити після сезону. Без них команда вдруге виграла Золоту Євролігу.

На початку поточного року тренерський штаб збірної України визначився з розширеною заявкою на 2025 рік. Плотницький, Тупчій, Щитков, Ковальов і Полуян до неї увійшли, проте було вказано, що цей список не остаточний.

Зазначимо, що у 2025 році збірна України зіграє у Лізі націй та на чемпіонаті світу з волейболу.

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Збірна України з волейболу

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