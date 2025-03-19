Колос підписав ексзахисника Карпат

Колос підписав контракт з колишнім захисником Карпат Тимофієм Сухарем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 26-річного оборонця відбувся на правах вільного агента. Гравець підписав угоду до завершення поточного сезону, фінансові деталі не розголошуються.

Сухар у Колосі буде виступати під 27 ігровим номером.

Тимофій є вихованцем Дніпра. Грав за Металург, Зорю, Скорук, а влітку 2023 року перейшов до Карпат. Львівський клуб оборонець покинув у січні, контракт розірвали за обопільною згодою сторін.

Раніше захисник Колоса підписав контракт із польським клубом.

Напередодні ковалівський клуб поступився ЛНЗ у чемпіонаті України. Наразі команда посідає 13-те місце в УПЛ, набравши 18 очок. У наступному матчі команда зіграє із Зорею (30 березня).