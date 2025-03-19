Форвард Піттсбурга обійшов Грецкі у рейтингу результативності
Cідні Кросбі
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Форвард Піттсбурга Сідні Кросбі обійшов Вейна Грецкі за кількістю результативних дій у складі одного клубу НХЛ.
Про це повідомляє пресслужба Пінгвінз.
Капітан команди став четвертим в історії ліги за цим показником, маючи 1670 залікових балів.
Рейтинг очолює Горді Хоу – 1809 очок, а в трійці лідерів також є Стів Айзерман (1755) та Маріо Ламьє (1723).
Зазначимо, що наприкінці сезону НХЛ Кросбі може побити рекорд Грецкі за кількістю кампаній, в яких хокеїст робить в середньому одну результативну дію за матч – наразі у виконавців по 19 сезонів.
Раніше стало відомо, що два матчі наступного сезону НХЛ відбудуться за межами США та Канади.