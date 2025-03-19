Форвард Піттсбурга обійшов Грецкі у рейтингу результативності

Форвард Піттсбурга Сідні Кросбі обійшов Вейна Грецкі за кількістю результативних дій у складі одного клубу НХЛ.

Про це повідомляє пресслужба Пінгвінз.

Капітан команди став четвертим в історії ліги за цим показником, маючи 1670 залікових балів.

The legend continues 💪



Sidney Crosby surpasses Wayne Gretzky for the fourth-most points with a single franchise in NHL history with 1,670. pic.twitter.com/tI7fi2AJsf — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 19, 2025

Рейтинг очолює Горді Хоу – 1809 очок, а в трійці лідерів також є Стів Айзерман (1755) та Маріо Ламьє (1723).

Зазначимо, що наприкінці сезону НХЛ Кросбі може побити рекорд Грецкі за кількістю кампаній, в яких хокеїст робить в середньому одну результативну дію за матч – наразі у виконавців по 19 сезонів.

Раніше стало відомо, що два матчі наступного сезону НХЛ відбудуться за межами США та Канади.