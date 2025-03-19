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Форвард Піттсбурга обійшов Грецкі у рейтингу результативності

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 11:07
Форвард Піттсбурга обійшов Грецкі у рейтингу результативності
Cідні Кросбі
Скріншот

Форвард Піттсбурга Сідні Кросбі обійшов Вейна Грецкі за кількістю результативних дій у складі одного клубу НХЛ.

Про це повідомляє пресслужба Пінгвінз.

Капітан команди став четвертим в історії ліги за цим показником, маючи 1670 залікових балів.

Рейтинг очолює Горді Хоу – 1809 очок, а в трійці лідерів також є Стів Айзерман (1755) та Маріо Ламьє (1723).

Зазначимо, що наприкінці сезону НХЛ Кросбі може побити рекорд Грецкі за кількістю кампаній, в яких хокеїст робить в середньому одну результативну дію за матч – наразі у виконавців по 19 сезонів.

Раніше стало відомо, що два матчі наступного сезону НХЛ відбудуться за межами США та Канади.

Грецкі Піттсбург Сідні Кросбі

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