Форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант установив рекорд клубу в XXI сторіччі в гостьовому матчі регулярного чемпіонату НБА поти Денвер Наггетс(104:97).

Баскетболіст набрав 30 очок, зробив 13 підбирань і 5 блок-шотів. Дюрант став першим гравцем Санз після Олівера Міллера в 1993 році, який підкорив статистику 30-13-5. На виїзді подібні цифри серед гравців Фінікса в останнє демонстрував Ларрі Ненс в 1987 році.

