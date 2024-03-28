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Дюрант установив рекорд Фінікса в XXI сторіччі

Сьогодні 19:09 132 0
Дюрант установив рекорд Фінікса в XXI сторіччі
#Кобі Браянт, #рекорд НБА, #Фінікс, #Кевін Дюрант

Джерело - Чемпіон.

Форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант установив рекорд клубу в XXI сторіччі в гостьовому матчі регулярного чемпіонату НБА поти Денвер Наггетс(104:97).

Баскетболіст набрав 30 очок, зробив 13 підбирань і 5 блок-шотів. Дюрант став першим гравцем Санз після Олівера Міллера в 1993 році, який підкорив статистику 30-13-5.  На виїзді подібні цифри серед гравців Фінікса в останнє демонстрував Ларрі Ненс в 1987 році. 

Зазначимо, що Дюрант провів 692 матч з 25 очками результативності за кар’єру і ділить 5 місце за цим показником з легендарним Кобі Брайантаом. Тепер його випереджають лише Леброн Джеймс (919), Карім Абдул-Джаббар (793), Карл Мелоун (789) і Майкл Джордан (769).

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