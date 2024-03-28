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Міннесота переграла Детройт, Юта поступилася Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Сьогодні 07:05 104 0
Міннесота переграла Детройт, Юта поступилася Сан-Антоніо: результати матчів НБА
#Голден Стейт, #Філадельфія

Джерело - Чемпіон.

У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації було зіграно 12 матчів.

Регулярний чемпіонат НБА
28 березня

Вашингтон - Бруклін 119:122 ОВ (33:31, 21:30, 37:31, 21:20, 7:10)

Орландо - Голден Стейт 93:101 (11:27, 26:18, 29:27, 27:29)

Шарлот - Клівленд 118:111 (33:43, 36:27, 31:26, 18:15)

Атланта - Портленд 120:106 (26:29, 39:29, 35:28, 20:20)

Торонто - Нью-Йорк 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34)

Філадельфія - Кліпперс 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)

Мемфіс - Лейкерс 124:136 (36:37, 25:32, 31:33, 32:34)

Міннесота - Детройт 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)

Оклахома Сіті - Г'юстон 126:132 ОВ (17:28, 33:21, 35:31, 27:32, 14:20)

Чикаго - Індіана 125:99 (27:23, 37:20, 23:31, 38:25)

Юта - Сан-Антоніо 111:118 (15:29, 33:30, 31:29, 32:30)

Денвер - Фінікс 97:104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)

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