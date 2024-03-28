Джерело - Чемпіон.
У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації було зіграно 12 матчів.
Вашингтон - Бруклін 119:122 ОВ (33:31, 21:30, 37:31, 21:20, 7:10)
Орландо - Голден Стейт 93:101 (11:27, 26:18, 29:27, 27:29)
Шарлот - Клівленд 118:111 (33:43, 36:27, 31:26, 18:15)
Атланта - Портленд 120:106 (26:29, 39:29, 35:28, 20:20)
Торонто - Нью-Йорк 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34)
Філадельфія - Кліпперс 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
Мемфіс - Лейкерс 124:136 (36:37, 25:32, 31:33, 32:34)
Міннесота - Детройт 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)
Оклахома Сіті - Г'юстон 126:132 ОВ (17:28, 33:21, 35:31, 27:32, 14:20)
Чикаго - Індіана 125:99 (27:23, 37:20, 23:31, 38:25)
Юта - Сан-Антоніо 111:118 (15:29, 33:30, 31:29, 32:30)
Денвер - Фінікс 97:104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)