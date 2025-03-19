Ястремська та Калініна зіграють стартові матчі у Маямі: відомий час

Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна 19 березня проведуть матчі у першому колі основної сітки турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Ястремська зіграє проти швейцарки Белінди Бенчич, а Калініна зустрінеться з білорускою Вікторією Азаренкою.

Оскільки різниця у часі між Маямі та Києвом складає 6 годин, то матч Калініної розпочнеться, коли в Україні вже настане 20 березня.

Розклад матчів за участю українок

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло одиночного розряду, 19 березня

21:30*. Даяна Ястремська (42, Україна) – Белінда Бенчич (45, Японія), корт Grandstand, 4-м запуском, після матчу Бултер – Стернс.

Перше коло одиночного розряду, 20 березня

01:00*. Ангеліна Калініна (55, Україна) – Вікторія Азаренка (32, -), корт Stadium, 4-м запуском, після матчу Макдональд – Кірьос.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, напередодні Юлія Стародубцева у драматичному поєдинку поступилася експершій ракетці світу Наомі Осаці у першому колі турніру в Маямі.