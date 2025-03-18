Страва, що творить дива: що їсть Роналду, щоб залишатися у неймовірній формі в 40 років

Кріштіану Роналду продовжує дивувати світ своєю фізичною формою навіть у 40 років. Легендарний португалець, який зараз виступає за Аль-Наср, має намір взяти участь у чемпіонаті світу 2026 року, коли йому виповниться 42 роки.

Форвард завжди був відомий своїм прагненням до ідеального фізичного стану, часто демонструючи свої рельєфні м’язи на полі та в соціальних мережах.

Як повідомляє видання Daily Mail, одним із секретів його витривалості є улюблена страва – Бакаляу-а-Браш, традиційна португальська їжа, яка складається з солоної тріски, цибулі, картоплі та яєць. Ця страва швидка в приготуванні та має особливе значення для Роналду, оскільки її готувала його мати.

У ресторані Кріштіану в Лісабоні подають цю страву саме за рецептом його мами, а сам футболіст неодноразово зізнавався, що Бакаляу-а-Браш нагадує йому дитинство та допомагає залишатися сильним.

Роналду дотримується суворої дієти, що включає велику кількість білка, мінімум цукру та алкоголю, а серед напоїв він віддає перевагу звичайній воді.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 40-річного португальця 19 голів і 3 асисти в 24 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що родина Роналду знаходиться у небезпеці через постійні погрози від невідомих осіб. Сім'ї Кріштіану навіть довелося переїхати до будинку з власним бункером і посилити охорону.