Джерело - Чемпіон.

Відбулися 4 матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Сакраменто зазнав поразки від Далласа. Український гравець Кінгс Олексій Лень провів на майданчику 11 хвилин, заробив 5 очок, 3 підбирання та 1 результативну передачу.

Регулярний чемпіонат НБА

27 березня

Маямі - Голден Стейт 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)

Мілвокі - Лейкерс 124:128 ОТ (32:16, 26:26, 30:32, 13:27, 23:27)

Новий Орлеан - Оклахома-Сіті 112:119 (34:33, 24:40, 32:23, 22:23)

Сакраменто - Даллас 96:132 (28:31, 25:27, 23:38, 20:36)