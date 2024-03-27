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22.03.2024 12:00 934

Сакраменто з Ленем зазнав поразки від Далласа: результати матчів НБА

Сьогодні 07:01 119 0
Сакраменто з Ленем зазнав поразки від Далласа: результати матчів НБА
#NBA, #Олексій Лень, #Сакраменто Кінгс

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 4 матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Сакраменто зазнав поразки від Далласа. Український гравець Кінгс Олексій Лень провів на майданчику 11 хвилин, заробив 5 очок, 3 підбирання та 1 результативну передачу.

Регулярний чемпіонат НБА
27 березня

Маямі - Голден Стейт 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)

Мілвокі - Лейкерс 124:128 ОТ (32:16, 26:26, 30:32, 13:27, 23:27)

Новий Орлеан - Оклахома-Сіті 112:119 (34:33, 24:40, 32:23, 22:23)

Сакраменто - Даллас 96:132 (28:31, 25:27, 23:38, 20:36)

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