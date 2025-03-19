Україна U-17 – Хорватія U-17: онлайн-трансляція

У середу, 19 березня, збірна України U-17 проведе стартовий матч у другому раунді відбору на Євро-2025 U-17. Першим суперником українців будуть однолітки з Хорватії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Бранко Чавлович-Чавлек" у місті Карловац. Початок о 13:00 за Києвом.

Дивіться відеотрансляцію матчу Україна U-17 – Хорватія U-17 в прямому етері на "Чемпіоні".

Міні-турнір чотирьох команд проходить у Хорватії. "Синьо-жовті" проведуть поєдинки також з однолітками з Італії (22 березня) та Словаччини (25 березня). До фінальної стадії чемпіонату Європи вийде лише переможець групи.