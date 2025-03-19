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Мората: Якби я міг повернутись у минуле – не залишав би Атлетико

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 10:45
Мората: Якби я міг повернутись у минуле – не залишав би Атлетико
Альваро Мората
Instagram

Колишній форвард Мілана, Атлетико та Реала Альваро Мората розповів, що б він не зробив, якби мав змогу повернутись у минуле.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Якби я міг повернутись у минуле, я б не залишив Атлетико. Влітку я повинен був краще подумати про своє майбутнє, але зараз вже немає сенсу щось міняти.

Мені потрібно було відчути, що мене люблять і Ель Чоло мене дуже хотів залишити. Батько та агент казали, що я помиляюсь", – розповів Мората.

Нагадаємо, іспанець залишив Атлетико влітку 2024 року, перебравшись у Мілан. Втім, в Італії Альваро не заграв і наразі виступає у складі Галатасарая на правах оренди.

За турецький колектив Мората зіграв шість матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що влітку Атлетико залишить головна зірка та легенда клубу.

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