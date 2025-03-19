Мората: Якби я міг повернутись у минуле – не залишав би Атлетико
Колишній форвард Мілана, Атлетико та Реала Альваро Мората розповів, що б він не зробив, якби мав змогу повернутись у минуле.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Якби я міг повернутись у минуле, я б не залишив Атлетико. Влітку я повинен був краще подумати про своє майбутнє, але зараз вже немає сенсу щось міняти.
Мені потрібно було відчути, що мене люблять і Ель Чоло мене дуже хотів залишити. Батько та агент казали, що я помиляюсь", – розповів Мората.
Нагадаємо, іспанець залишив Атлетико влітку 2024 року, перебравшись у Мілан. Втім, в Італії Альваро не заграв і наразі виступає у складі Галатасарая на правах оренди.
За турецький колектив Мората зіграв шість матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що влітку Атлетико залишить головна зірка та легенда клубу.