Мората: Якби я міг повернутись у минуле – не залишав би Атлетико

Колишній форвард Мілана, Атлетико та Реала Альваро Мората розповів, що б він не зробив, якби мав змогу повернутись у минуле.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Якби я міг повернутись у минуле, я б не залишив Атлетико. Влітку я повинен був краще подумати про своє майбутнє, але зараз вже немає сенсу щось міняти. Мені потрібно було відчути, що мене люблять і Ель Чоло мене дуже хотів залишити. Батько та агент казали, що я помиляюсь", – розповів Мората.

🚨 Álvaro Morata: “If I could go back in time, I would NOT leave Atlético Madrid”.



“In the summer, I should have thought things through more, but now there’s no point in changing it. This whole issue was bothering me during the EURO”.



“I needed to feel valued and loved, and El… pic.twitter.com/iEFQltNx9r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2025

Нагадаємо, іспанець залишив Атлетико влітку 2024 року, перебравшись у Мілан. Втім, в Італії Альваро не заграв і наразі виступає у складі Галатасарая на правах оренди.

За турецький колектив Мората зіграв шість матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що влітку Атлетико залишить головна зірка та легенда клубу.