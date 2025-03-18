Зінченко подешевшав майже на третину, Забарний досяг рекордного показника: Transfermarkt оновив ціни українців в АПЛ

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців Англійської Прем'єр-ліги. У двох українських футболістів АПЛ змінилася трансферна цінність.

Про це йдеться на офіційному сайті порталу.

Універсальний футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко став дешевше на 8 млн – тепер його ціна складає 22 млн євро. Це найгірший показник для Олександра з березня 2021, коли Transfermarkt оцінював його в 20 млн євро.

Захисник Борнмута Ілля Забарний оцінюється в 40 млн. Для нього це персональний рекорд.

Загалом це четвертий показник для українських футболістів за всю історію. Найбільше коштував Михайло Мудрик – у березні 2023 портал оцінював вінгера в 60 млн євро.

На другому місці йде Андрій Шевченко – 51 млн євро в липні 2006 року. Олександр Зінченко оцінювався в 42 млн з липня до грудня 2023 року.

Якщо порівнювати з попереднім оновленням від Transfermarkt у грудні минулого року, то трансферна вартість Віталія Миколенка, Михайла Мудрика та Єгора Ярмолюка не зазнала змін.

Найдорожчі українські гравці в АПЛ:

Ілля Забарний (Борнмут) – 40 млн (було 38 млн) Михайло Мудрик (Челсі) – 30 млн (30 млн) Віталій Миколенко (Евертон) – 28 млн (28 млн) Олександр Зінченко (Арсенал Лондон) – 22 млн (30 млн) Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 12 млн (12 млн)

Нагадаємо, сам Зінченко поки що ще не визначився, чи залишиться в Арсеналі на наступний сезон.