Уперше в історії: футбольна ліга США запровадить систему підвищення та пониження в класі
Власники Об'єднаної футбольної ліги (USL) прийняли рішення стати першою професійною футбольною організацією в США, яка запровадить систему підвищення та пониження в класі.
Про це повідомили джерела The Athletic, що наближені до процесу голосування.
Керівники клубів USL проголосували переважною більшістю голосів. Наразі під егідою USL діють дві професійні ліги, а з 2028 року запуститься ще один дивізіон. Зазначимо, що елітний футбольний чемпіонат MLS діє у співпраці з USL в межах угоди про інтеграцію резервних команд.
Наразі не встановлено чіткий формат чемпіонату за нових правил, однак європейський, зокрема англійський досвід підштовхнув власників клубів переосмислити стандарти, щоб створити систему, в якій команди рухатимуться вверх та вниз по дивізіонах.
Також, за інформацією The Athletic, американські вболівальники познайомилися з романтичною стороною підвищення та пониження в класі через відомі серіали "Ласкаво просимо до Рексему" та "Тед Лассо", що спонукатиме з більшим інтересом дивитися поєдинки наприкінці сезону, що визначатимуть долю команд.
Напередодні повідомлялося, що півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський потрапив до сфери інтересів американського клубу Нью-Йорк Сіті.
Зауважимо, що наразі в MLS виступають чотири українці – Артем Смоляков (Лос-Анджелес), Геннадій Сінчук (Монреаль), Євген Чеберко (Коламбус Крю) та гравець національної команди Олександр Сваток (Остін).