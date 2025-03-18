Куртуа відреагував на рішення бельгійського голкіпера піти зі збірної через його повернення

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа зізнався, що розуміє рішення Куна Кастельса піти з національної команди.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами напередодні матчів проти збірної України в Лізі Націй.

"М ожу зрозуміти Куна, тому що він був номером один, і тепер я повертаюся. Але футбольна асоціація хотіла, щоб я повернувся з самого початку, тому я знову став доступним. Це не те, що я все це влаштував сам", – сказав Куртуа.

Також голкіпер додав, що радий, що повернувся в збірну, тому хотів би залишити своє рішення не грати за національну команду в минулому.

"Я радий, що ми змогли все обговорити тут. Все стало зрозуміло, і тепер ми дивимось уперед. Я знаю, що зробив свої помилки. У той час, два роки тому, я не був морально повністю готовий грати. Після довгого сезону іноді бувають імпульсивні реакції, і це було нерозумно з мого боку, це було не найкращим рішенням для команди та вболівальників. Я все ще думаю, що футбольна асоціація могла б краще з цим впоратися. Потім я також отримав серйозну травму. Я все одно не був готовий грати на чемпіонаті Європи", – пригадав гравець Реала.

Зазначимо, Куртуа грав за збірну Бельгії ще у 2023 році та відмовився їхати на Євро-2024. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско.

Пізніше сам Куртуа заявив про своє бажання повернутися до збірної, а новий головний тренер команди Руді Гарсія підтвердив повернення голкіпера до складу "дияволів".

Збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А Ліги націй. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров напередодні оголосив список гравців, які готуватимуться до поєдинку проти бельгійців.