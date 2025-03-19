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Борнмут визначився із трансферною вартістю партнера Забарного

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 11:29
Борнмут визначився із трансферною вартістю партнера Забарного
Ілля Забарний та Дін Хейсен
Getty images

Борнмут визначився із класулою партнера Іллі Забарного по обороні Діна Гюйсена.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Вишні" готові будуть вести переговори з усіма зацікавленими клубами влітку, якщо їх пропозиція сягатиме 50 мільйонів фунтів. Зазначається, що претенденти на Гюйсена вже розпочали певні контакти з агентами футболіста.

У сезоні-2024/25 19-річний гравець 27 разів з'являвся на поле у всіх турнірах, відзначившись при цьому двома забитими м'ячами.

Раніше Хейсен та Забарний допомогли Борнмуту встановити історичне клубне досягнення.

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