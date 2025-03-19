Борнмут визначився із трансферною вартістю партнера Забарного
Ілля Забарний та Дін Хейсен
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Борнмут визначився із класулою партнера Іллі Забарного по обороні Діна Гюйсена.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
"Вишні" готові будуть вести переговори з усіма зацікавленими клубами влітку, якщо їх пропозиція сягатиме 50 мільйонів фунтів. Зазначається, що претенденти на Гюйсена вже розпочали певні контакти з агентами футболіста.
У сезоні-2024/25 19-річний гравець 27 разів з'являвся на поле у всіх турнірах, відзначившись при цьому двома забитими м'ячами.
Раніше Хейсен та Забарний допомогли Борнмуту встановити історичне клубне досягнення.