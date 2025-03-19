Борнмут визначився із трансферною вартістю партнера Забарного

Борнмут визначився із класулою партнера Іллі Забарного по обороні Діна Гюйсена.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Вишні" готові будуть вести переговори з усіма зацікавленими клубами влітку, якщо їх пропозиція сягатиме 50 мільйонів фунтів. Зазначається, що претенденти на Гюйсена вже розпочали певні контакти з агентами футболіста.

🚨👀 £50m release clause for Dean Huijsen revealed last month becomes active already this summer.



It’s valid for all clubs, no limits… and the movements around the defender have already started. pic.twitter.com/06ReCFJKYw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2025

У сезоні-2024/25 19-річний гравець 27 разів з'являвся на поле у всіх турнірах, відзначившись при цьому двома забитими м'ячами.

Раніше Хейсен та Забарний допомогли Борнмуту встановити історичне клубне досягнення.