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Усик розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри

Володимир Максименко — 18 березня 2025, 14:32
Усик розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, чим планує займатись після завершення кар'єри.

Боксер дав коментар для Al Arabiya English.

"Я дуже сильно буду сумувати за боями та важкою працею. Завершуючи кар'єру, потрібно продовжувати тренуватись, щоб підтримувати здоров'я та режим.

Планую завести курей, корів та інших тварин на своїй маленькій фермі. Буду їсти свіжі яйця на сніданок та вирощувати ягоди", – розповів Усик.

Нагадаємо, раніше WBO зобов'язала українця провести бій проти Паркера та надала сторонам 30 днів на підписання контракту.

Це стало можливим після того, як новозеландець нокаутував Мартіна Баколе і став обов'язковим претендентом на титул.

Раніше відреагував на цей ультиматум організації.

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