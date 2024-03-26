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Одноклубник Леня встановив рекорд НБА

Сьогодні 11:00 163 0
Одноклубник Леня встановив рекорд НБА
#рекорд НБА, #Домантас Сабоніс, #Сакраменто Кінгс

Джерело - Чемпіон.

Центровий клубу "Сакраменто" Домантас Сабоніс встановив новий рекорд НБА за кількістю дабл-даблів.

Литовський баскетболіст під час матчу між Сакраменто та Філадельфією (108:96) зміг оформити черговий дабл-дабл у нинішньому сезоні, який став для нього 54-м поспіль. Це стало рекордом ліги після злиття Американської та Національної баскетбольних асоціацій у 1976 році.

Сабонтас зробив 13 підборів та 11 передач.

Зазначимо, що раніше досягнення належало Кевіну Лаву, який, будучи гравцем Міннесоти Тімбервулвз, у сезоні-2010/2011 оформив 53 дабл-дабли поспіль.

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