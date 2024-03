Одноклубник Леня встановив рекорд НБА

Центровий клубу "Сакраменто" Домантас Сабоніс встановив новий рекорд НБА за кількістю дабл-даблів.

Литовський баскетболіст під час матчу між Сакраменто та Філадельфією (108:96) зміг оформити черговий дабл-дабл у нинішньому сезоні, який став для нього 54-м поспіль. Це стало рекордом ліги після злиття Американської та Національної баскетбольних асоціацій у 1976 році.

Сабонтас зробив 13 підборів та 11 передач.

BREAKING: Domantas Sabonis has broken the record for most consecutive double-doubles (54) in a season since the ABA-NBA merger. 🤯 pic.twitter.com/y0U8fKqp8o