Анчелотті: У мене ніколи не було проблем із Реалом

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заперечив наявність конфлікту із керівництвом Реалу.

65-річного італійського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Не можу сказати вам, що трапиться у майбутньому, але у мене ніколи не було проблем із Реалом. І я ніколи не буду боротися з цим клубом. Моє прощання, коли б воно не трапилося – у 2025, 2026 чи 2030 році – буде фантастичним, бо я люблю цей клуб, а він любить мене", – заявив тренер.

Нагадаємо, раніше переговори Анчелотті з Бразильською конфедерацією футболу зірвалися через те, що Реал відмовився відпускати тренера в червні, до клубного чемпіонату світу.

Італієць очолює Реал з 2021 року, раніше працював із командою в 2013 – 2015 роках. Його контракт розрахований до літа 2026 року.