Матч Серії А наступного сезону може пройти в Австралії

Австралія може прийняти щонайменше один матч італійської Серії А у наступному сезоні.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, президент Серії А Луїджі Де Сієрво проінформував клуби про щедру з фінансової точки зору пропозицію від Австралії щодо проведення матчу італійського чемпіонату в сезоні-2025/26. Проте для реалізації ідеї потрібен дозвіл від ФІФА, яка на даний момент забороняє проводити матчі національних першостей у інших державах.

У випадку, якщо дозвіл буде отримано, головними претендентами на проведення матчу в Австралії будуть Інтер і Мілан. Справа в тому, що з 10 січня до 8 лютого 2026 року їхній домашній стадіон, Сан-Сіро, буде недоступний через підготовку до проведення церемонії відкриття зимової Олімпіади. Протягом місяця обидва клуби будуть змушені проводити домашні матчі на інших аренах.

Вчора, 3 травня, Інтер у 35 турі Серії А обіграв Верону 1:0.