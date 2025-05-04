Снігур не змогла стати чемпіонкою турніру ITF в Іспанії

Дар'я Снігур (147) не змогла перемогти у фіналі турніру серії ITF W50, що проходив у іспанській Єклі.

У вирішальному матчі змагання перша сіяна українка за 1 годину 34 хвилини поступилася француженці Армоні Тан (283) із рахунком 6:3, 3:6, 1:6.

Дар'я взяла перший сет і вела 3:2 у другому, проте з наступних 11 геймів виграла лише один.

Снігур за гру 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 6 брейків.

ITF W50, Yecla

Єкла, Іспанія, хард

Призовий фонд: $40,000

Фінал, 4 травня

Армоні Тан (Франція) – Дар'я Снігур (Україна) 3:6, 6:3, 6:1

Це була третя зустріч суперниць, усі виграла француженка.

Снігур вдруге цього року виступила у фіналі турніру ITF. У середині лютого вона не змогла стати чемпіонкою 60-тисячника у німецькому Альтенкірхені. Загалом же 23-річна українка провела 18 фіналів на рівні ITF і здобула 10 титулів.

Нагадаємо, що у стартовому матчі турніру в Єклі Снігур розгромила іспанку Лусію Льїнарес Домінго (1128), у другому колі розібралася з "нейтралкою" Алісою Октябрьовою (571), у чвертьфіналі обіграла латвійку Камілу Бартоне (502), а у півфіналі була сильнішою за француженку Аманден Есс (282).