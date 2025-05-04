Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

SkyUp переграв Енергію в другому матчі серії плейоф Суперліги

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 13:59
SkyUp переграв Енергію в другому матчі серії плейоф Суперліги
АФУ

Сьогодні, 4 травня, відбувся другий матч між SkyUp та львівською Енергією в межах чвертьфінальної серії плейоф Суперліги.

Перемогу святкував столичний колектив з рахунком 3:2.

Попри жвавий початок матчу, у першому таймі було забито лише один гол – м'яч потрапив у Кардаша після добивання та влетів у ворота.

У другій половині зустрічі Енергія двічі відігрувалась, але не змогла втримати бодай нічию, пропустивши від Рафіньї за дві хвилини до фінального свистка.

Чемпіонат України з футзалу – Суперліга
1/4 фіналу, 4 травня

SkyUp – Енергія 3:2 (1:0) (1:1 в серії)

Голи: 1:0 – Кардаш, 13 (автогол), 1:1 – Буньо, 27, 2:1 – Сніцаренко, 34, 2:2 – Гуль, 37, 3:2 – Рафінья, 38

Усі поєдинки плейоф відбуваються до трьох перемог однієї з команд.

Зазначимо, що сьогодні також свої матчі зіграють ХІТ проти Атлетика (14:00), а Суха Балка зустрінеться з Авророю (16:00).

Нагадаємо, у першому матчі Енергії та SkyUp команди забили 15 м'ячів на двох.

Енергія ХІТ Аврора SkyUp Київ Атлетик Футзал Суха Балка

Енергія

ХІТ поступився Атлетику, Енергія із 15 голами перемогла SkyUp, Сокіл розбив Ураган в 1/4 плейоф Екстра-ліги
Визначилися півфіналісти 1/2 фіналу Кубку України
Аврора вилетіла від Кардинала, легіонери допомогли SkyUp здобути тріумф в 1/4 фіналу Кубку України
Суха Балка перемогла Енергію та стала першим півфіналістом Кубку України
Аврора зіграє проти Кардинала, Ураган – проти Сокола у чвертьфіналі Кубку України

Останні новини