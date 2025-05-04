SkyUp переграв Енергію в другому матчі серії плейоф Суперліги

Сьогодні, 4 травня, відбувся другий матч між SkyUp та львівською Енергією в межах чвертьфінальної серії плейоф Суперліги.

Перемогу святкував столичний колектив з рахунком 3:2.

Попри жвавий початок матчу, у першому таймі було забито лише один гол – м'яч потрапив у Кардаша після добивання та влетів у ворота.

У другій половині зустрічі Енергія двічі відігрувалась, але не змогла втримати бодай нічию, пропустивши від Рафіньї за дві хвилини до фінального свистка.

Чемпіонат України з футзалу – Суперліга

1/4 фіналу, 4 травня

SkyUp – Енергія 3:2 (1:0) (1:1 в серії)

Голи: 1:0 – Кардаш, 13 (автогол), 1:1 – Буньо, 27, 2:1 – Сніцаренко, 34, 2:2 – Гуль, 37, 3:2 – Рафінья, 38

Усі поєдинки плейоф відбуваються до трьох перемог однієї з команд.

Зазначимо, що сьогодні також свої матчі зіграють ХІТ проти Атлетика (14:00), а Суха Балка зустрінеться з Авророю (16:00).

Нагадаємо, у першому матчі Енергії та SkyUp команди забили 15 м'ячів на двох.