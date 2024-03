Професійна баскетбольна команда Бостон Селтікс після перемоги над Фінікс Санз (127:112) гарантувала собі участь у плей-оф НБА сезону-2023/24.

Про це повідомляє NBA TV.

The @celtics have punched their ticket to the Playoffs! ☘️ pic.twitter.com/T5IqNyzwPM