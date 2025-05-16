Легендарний промоутер розкритикував рішення Пак'яо повернутись у бокс

Відомий промоутер Боб Арум висловися про рішення Менні Пак'яо повернутись у бокс заради можливості знову стати чемпіоном світу.

Думку функціонера наводить Second One.

"Знаєте, я бажаю йому великого успіху. Але я не знаю, чи дуже це розумно, особливо для людини, яка балотується в сенат на Філіппінах, повернутися до боксу в його віці", – розповів Арум.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

Згодом 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.

Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.