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З гравцем Буковини на вістрі атаки: визначилась символічна збірна Кубку України

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 13:16
З гравцем Буковини на вістрі атаки: визначилась символічна збірна Кубку України
Дан Балашов (УАФ)

Визначилась символічна збірна розіграшу Кубку України з футболу, який у підсумку виграв донецький Шахтар.

Про це повідомляє Sofascore.

Так, до 11-ки найкращих потрапили не тільки гравці фіналістів, а й представники Буковини та сумської Вікторії.

Символічна збірна Кубку України

Team of the Week provided by Sofascore

Буковина вперше у своїй історії зіграла у півфіналі змагання, де поступилась Динамо. Вікторія зупинилась на стадії 1/4 фіналу, програвши саме чернівецькому колективу.

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Нагадаємо, що за рахунок виграшу Кубку України Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи.

Раніше підсумки перемоги над київським Динамо прокоментував головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

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