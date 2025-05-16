З гравцем Буковини на вістрі атаки: визначилась символічна збірна Кубку України
Дан Балашов (УАФ)
Визначилась символічна збірна розіграшу Кубку України з футболу, який у підсумку виграв донецький Шахтар.
Про це повідомляє Sofascore.
Так, до 11-ки найкращих потрапили не тільки гравці фіналістів, а й представники Буковини та сумської Вікторії.
Символічна збірна Кубку України
Буковина вперше у своїй історії зіграла у півфіналі змагання, де поступилась Динамо. Вікторія зупинилась на стадії 1/4 фіналу, програвши саме чернівецькому колективу.
Нагадаємо, що за рахунок виграшу Кубку України Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи.
Раніше підсумки перемоги над київським Динамо прокоментував головний тренер "гірників" Маріно Пушич.