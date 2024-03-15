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Бостон Михайлюка переміг Фінікс: результати матчів НБА

Сьогодні 09:08 88 0
Бостон Михайлюка переміг Фінікс: результати матчів НБА
#NBA, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації. Зокрема Бостон Святослава Михайлюка переміг Фінікс. Українець провів матч на лаві запасних.

НБА - Регулярний чемпіонат
15 березня

Бостон - Фінікс 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)

Х'юстон - Вашингтон 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)

Чикаго - Лос-Анджелес 111:126 (26:37, 27:27, 27:28, 31:34)

Мілвокі - Філадельфія 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)

Оклахома - Даллас 126:119 (33:27, 32:36, 30:24, 31:32)

Портленд - Нью Йорк 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)

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