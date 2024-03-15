Бостон Михайлюка переміг Фінікс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації. Зокрема Бостон Святослава Михайлюка переміг Фінікс. Українець провів матч на лаві запасних.
НБА - Регулярний чемпіонат
15 березня
Бостон - Фінікс 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)
Х'юстон - Вашингтон 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)
Чикаго - Лос-Анджелес 111:126 (26:37, 27:27, 27:28, 31:34)
Мілвокі - Філадельфія 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)
Оклахома - Даллас 126:119 (33:27, 32:36, 30:24, 31:32)
Портленд - Нью Йорк 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)