Прокуратура повідомила Тимощуку про підозру у пособництві державі-агресору

Київська міська прокуратура повідомила ексфутболісту збірної України та Баварії Анатолію Тимощуку підозру у пособництві державі-агресору (Росії).

Про це повідомили на сайті офісу Генерального прокурора.

"За матеріалами слідства, підозрюваний з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського ФК Зеніт. У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тисяч рублів. Гроші від продажу були скеровані на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "Розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "Светлояр" ЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

Офіс Генпрокурора

Зазначимо, що згідно зі статтею КК України 111-2 "Пособництво державі-агресору" передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 20 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Тимощук не лише не засудив війну, а й продовжив працювати тренером у російському Зеніті. За це Міністерство молоді та спорту позбавило його всіх титулів і нагород.

Пізніше нинішній тренер Зеніту опинився в епіцентрі скандалу, заклеївши номерний знак на своїй автівці, щоб запобігти штрафу у Росії.