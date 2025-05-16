Скандал у Римі: юна зірка тенісу з Росії послала тренерку під час матчу

На турнірі WTA 1000 в Римі не обійшлося без емоцій, і цього разу головною "героїнею" стала 18-річна росіянка Міра Андрєєва.

У чвертьфінальному матчі проти третьої ракетки світу Коко Гофф юна тенісистка не стримала нервів і в розпал поєдинку двічі послала власну тренерку Кончіту Мартінес прямим текстом.

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Після чергової невдалої підказки з тренерського боксу Андрєєва вигукнула: "Пішла на х*й, пішла на х*й".

Що стосується самого матчу, Андрєєва через власні ж нерви поступилася Гофф із рахунком 4:6, 6:7 (5).

Нагадаємо, напередодні стався інший скандал за участю росіянки Діани Шнайдер. Її мати публічно пригрозила їй піти з матчу, якщо та не виграє гейм.